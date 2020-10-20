Эрдогана карабахнут из НАТО. США намекнули Турции на исключение из Альянса

Конгресс США рассматривает исключение Турции из Североатлантического альянса. Выяснили, почему этого не произойдет.

Турция рискует покинуть НАТО. Член палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард предложила исключить страну из Североатлантического альянса и предоставила резолюцию, в которой осуждаются последние действия Анкары в Нагорном Карабахе.

Габбард отмечает, что Анкара оказывает открытую поддержку Азербайджану в боевых действиях, а также ввозит в регион террористов из запрещенных в РФ «Аль-Каиды» и «Исламского государства». Политик подчеркнула: армянскими военными был сбит турецкий истребитель F-16, замеченный в воздушном пространстве Армении и Арцаха. Это в очередной раз доказывает, что Турция использует свои ВС для помощи Азербайджану.

«И это в тот момент, когда НАТО призывает стороны прекратить вооруженные действия и решить конфликт дипломатически, с помощью переговоров», — цитируют Габбард американские СМИ.

Конгрессмен обратила внимание коллег на то, что Канада уже прекратила поставки вооружения Турции из-за возможного использования этих средств в Нагорном Карабахе.

Пустые угрозы

Турция вошла в НАТО в 1952 году. К 2016 году страна вышла на второе место в Альянсе по численности военных — 411 тысяч человек. Первенство по сей день принадлежит США: там военных более чем в три раза больше.

Стратегически Анкара очень важна для НАТО еще со времен существования Советского Союза, против которого, преимущественно, и были направлены силы Альянса. Расположенная у южных границ СССР Турция контролировала проливы Босфор и Дарданеллы, а также имела выход в Средиземное и Черное моря. Что касается последнего, там позиции НАТО (прямо у российских границ) по сей день крепки благодаря Турции.

К тому же сейчас турецкая армия входит в союзные силы Юга Европы — одного из двух региональных союзных командований Альянса. И там Турция идет в авангарде по сравнению с армиями Греции, Венгрии, Италии и Испании.

Анкара тратит немало денег на вооружение в рамках НАТО: четыре года назад этот показатель был 1,56% от ВВП страны. Цифра сильно меньше, чем у США и Великобритании, чуть меньше, чем у Франции, но больше по сравнению с Германией, Италией, Испанией и Норвегией. А в 2020 году расходы Турции на оборону увеличились еще на $5 миллиардов.

Учитывая все эти факторы, Штаты, известные прагматичным подходом и трепетным отношением к собственным выгодам, вряд ли будут предпринимать серьезные действия по вытеснению Турции из НАТО. По крайней мере, в ближайшее время.

Резолюция в Конгрессе США — своеобразный сигнал Турции, что уровень недовольства в Вашингтоне политикой Анкары серьезно вырос, и если страна не поубавит геополитические амбиции, то в дальнейшем отношения с Америкой могут ухудшиться, уточнил в комментарии «Политике Сегодня» главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин.

«Все-таки США, несмотря на недовольство политикой Эрдогана, стараются не закрывать двери для сотрудничества с ним и рассчитывают, что при определенных обстоятельствах эта политика изменится. Тем более какие-то серьезные меры вряд ли будут приниматься вплоть до выборов в США, и пока это такое своеобразное послание Турции, но не прямая угроза», — отмечает военный эксперт.

Возможно, демократы в Конгрессе США примут предложение Габбард об исключении Турции из НАТО, но не факт, что резолюция пройдет в Сенате, где большинство принадлежит республиканцам, предполагает Рожин.

Логичные последствия

Хоть вопрос об исключении страны из НАТО ранее не поднимался, предпосылки к такому развитию событий обозначились уже через девять дней после начала военных действий на линии соприкосновения Армении и Азербайджана.

6 октября Еврокомиссия заявила, что переговоры о вступлении Турции в Евросоюз зашли в тупик. Помимо «отступления от демократии и верховенства закона» причиной стала агрессивная внешняя политика Реджепа Тайипа Эрдогана.

Уже тогда турецкая сторона заявляла о поддержке Азербайджана «и на поле боя, и за столом переговоров». В Брюсселе на геополитические маневры Анкары обратили пристальное внимание.

«Турция должна взять на себя безоговорочную приверженность добрососедским отношениям, международным соглашениям и мирному урегулированию споров в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, обратившись, в случае необходимости, в Международный суд», — говорилось в докладе Еврокомиссии.

Поспособствовать исключению Турции из НАТО могут и другие амбиции Анкары. Помимо присутствия турецких войск в Ираке и Сирии, а также вмешательства в ливийский конфликт, в конце лета Эрдоган заявил о планах превратить в турецкий курорт кипрский город Фамагуста, захваченный Турцией еще в 1974 году.

Международное сообщество до сих пор считает Фамагусту территорией Кипра, но поводом исключения страны из НАТО ни намерения Эрдогана, ни захватнические действия Турции не стали. Три месяца назад региональный конфликт между Грецией, членом ЕС, и Турцией обострило геологоразведочное судно, направленное Анкарой в район Восточного Средиземноморья — зону экономических интересов Афин. Но, в отличие от ЕС, тогда в руководстве США снисходительно относились к вмешательству Турции.

Госсекретарь Майк Помпео заявил о необходимости «деэскалации конфликта», однако факт очевидно агрессивного поведения Турции не озвучил. Теперь несмелая позиция Штатов «аукнулась» участием Анкары в столкновениях Еревана и Баку.

В отличие от территориальной целостности Кипра, закупка Анкарой систем С-400 у России вызвала у США бурю эмоций. Болезненно отозвалось турецкое пренебрежение американскими интересами: Штаты предлагали партнеру по НАТО купить свои ЗРК Patriot. Турция, совсем не по-партнерски, отказалась.

«На историю с Фамагустой США давно закрыли глаза, несмотря на то, что этот конфликт происходил между двумя членами НАТО. Тогда Турция отделалась осуждением. А в текущих реалиях такой демарш в Конгрессе США связан в том числе и с демонстративными испытаниями закупленных Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в районе черноморского Синопа. Штаты требуют прекратить постановку этих систем на вооружение, отказаться от этого проекта — с их точки зрения это подрывает безопасность НАТО и региона. Турция эти требования игнорирует», — поделился мнением Рожин.

Именно Турция стала одним из источников обострения в Нагорном Карабахе, пытаясь продвинуть политические и военные интересы в Закавказье, считают в Центре геополитических экспертиз. Подробнее об этом читайте в нашей статье.