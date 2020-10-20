Умерла советская и российская актриса Ирина Скобцева

Народная артистка РСФСР, советская и российская актриса Ирина Скобцева ушла из жизни 20 октября. Информацию о смерти женщины сообщили в пресс-службе компании Art Pictures.

Народная артистка РСФСР, советская и российская актриса Ирина Скобцева ушла из жизни 20 октября. Информацию о смерти женщины сообщили в пресс-службе компании Art Pictures.

Сын актрисы, режиссер Федор Бондарчук, подтвердил факт смерти женщины, однако пока не предоставил подробности. Скобцевой было 93 года. Пользователи соцсети Instagram выражают свои соболезнования семье актрисы.

Артистка родилась 22 августа 1927 года в Туле. Российская и советская актриса известна зрителям своими ролями в фильмах "Зигзаг удачи", "Любовь змея" и других.