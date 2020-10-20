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11:26   20 Октября 2020
Общество

Более 32 тысяч петербуржцев обследовались на коронавирус

Более 32 тысяч петербуржцев обследовались на коронавирус

Медики Санкт-Петербурга проводят активное тестирование горожан на наличие коронавирусной инфекции в организме, передает Смольный.

Лабораторное исследование на коронавирус за минувшие сутки прошли 32 259 человек. С подтвержденным диагнозом COVID-19 в Северной столице находится 3901 человек. При этом 2972 пациента проходят самоизоляцию, 864 являются контактными и 65 в обсерваторе.

Работодателей в городе на Неве призвали перевести сотрудников на удаленный формат работы. Таким образом власти борются с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, передает телеканал "360".

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#петербург #беглов #коронавирус

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