Мурашко посоветовал россиянам сократить социальную активность

Ограничение социальной активности и соблюдение принятых мер безопасности поможет выиграть время до вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Ограничение социальной активности и соблюдение принятых мер безопасности поможет выиграть время до вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Россияне должны помнить о рекомендациях Роспотребнадзора, носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Необходимо по возможности ограничить контакты с другими людьми, посоветовал Мурашко.

Массовая вакцинация в РФ может начать в декабря-январе 2020-2021 годов. Сейчас препарат против COVID-19, разработанный сотрудниками НИЦ имени Гамалеи, проходит этап пострегистрационных исследований на добровольцах.