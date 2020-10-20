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11:21   20 Октября 2020
Происшествия

Сыгравший Чувака актер рассказал про свою смертельную болезнь

Сыгравший Чувака актер рассказал про свою смертельную болезнь

Актер Джефф Бриджес, который сыграл роль Джеффри Лебовски в фильме "Большой Лебовски", рассказал подписчикам, что врачи нашли у него рак.

Американский актер Джефф Бриджес, полюбившийся фанатам за роль Чувака в фильме "Большой Лебовски" в стиле своего героя рассказал о том, что врачи у него нашли раковое заболевание. Об этом он с подписчиками поделился на своей страничке в социальной сети Twitter.

"Как бы сказал Чувак: тут такое г…о обнаружилось… Мне диагностировали лимфому", — написал актер.

Также артист подчеркнул, что ему очень повезло с врачами, у которых он проходит обследование. Они начали его лечение и дают положительные прогнозы на будущее. Звезда также пообещал фанатам, что будет рассказывать им о своем состоянии здоровья.

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#рак #Лебовски #Джефф Бриджес

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