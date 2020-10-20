11:21 20 Октября 2020Происшествия
Сыгравший Чувака актер рассказал про свою смертельную болезнь
Актер Джефф Бриджес, который сыграл роль Джеффри Лебовски в фильме "Большой Лебовски", рассказал подписчикам, что врачи нашли у него рак.
Актер Джефф Бриджес, который сыграл роль Джеффри Лебовски в фильме "Большой Лебовски", рассказал подписчикам, что врачи нашли у него рак.
Американский актер Джефф Бриджес, полюбившийся фанатам за роль Чувака в фильме "Большой Лебовски" в стиле своего героя рассказал о том, что врачи у него нашли раковое заболевание. Об этом он с подписчиками поделился на своей страничке в социальной сети Twitter.
"Как бы сказал Чувак: тут такое г…о обнаружилось… Мне диагностировали лимфому", — написал актер.
Также артист подчеркнул, что ему очень повезло с врачами, у которых он проходит обследование. Они начали его лечение и дают положительные прогнозы на будущее. Звезда также пообещал фанатам, что будет рассказывать им о своем состоянии здоровья.