Пригожин заявил о готовности всегда помочь известному хирургу Рошалю

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин поблагодарил известного педиатра и хирурга Леонида Рошаля за ответ. Об этом сообщает пресс-служба компании "Конкорд".

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин поблагодарил известного педиатра и хирурга Леонида Рошаля за ответ. Об этом сообщает пресс-служба компании "Конкорд".

Навальный ранее публично оскорбил Рошаля, после чего Пригожин предложил врачу помощь своих юристов в составлении судебного иска против Навального за клевету.

Леонид Рошаль поблагодарил Евгения Пригожина за желание помочь, но сказал, что не станет судиться с блогером. Бизнесмен также выразил готовность в любой момент прийти на помощь знаменитому российскому врачу, передает пресс-служба компании "Конкорд".

"Уважаемый Леонид Михайлович! Чрезвычайно благодарен за ответ. Желаю Вам здоровья и всегда остаюсь к Вашим услугам", — подчеркнул Пригожин.

Пригожин предложил Рошалю и его коллегам безвозмездную правовую помощь в защите чести, достоинства и деловой репутации. Юристы бизнесмена были готовы составить иск против Навального, чтобы взыскать с него компенсацию морального вреда за распространение клеветы.

Несмотря на то, что омские врачи спасли жизнь блогеру Алексею Навальному, он раскритиковал их и знаменитого российского врача Леонида Рошаля. Леонид Рошаль удостоен множества государственных и международных наград за свои труды и вклад в отечественную науку. Врач участвовал в спасении захваченных в московском театре заложников. Работа Рошаля в сфере здравоохранения отмечена Орденом Почета. Кроме того, врач — Герой Труда Российской Федерации.