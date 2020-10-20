Трамп заявил о модернизации ядерного вооружения США до небывалого уровня

США модернизировали ядерный арсенал до недостижимого уровня. Такое заявление действующего президента США Дональда Трампа передает ТАСС.

США модернизировали ядерный арсенал до недостижимого уровня. Такое заявление действующего президента США Дональда Трампа передает ТАСС.

По словам Трампа, Пентагон направил два с половиной триллиона долларов на модернизацию американских войск и ее вооружений, в том числе на ядерное вооружение. По словам главы Белого дома, которые приводит ТАСС, ядерное оружие в США достигло того уровня, к которому не смогли приблизиться другие государства. Президент также отметил, на вооружении войск США есть новейшие истребители пятого поколения F-35, корабли, танки и прочие военные разработки. В частности, по мнению Трампа, американские гиперзвуковые ракеты двигаются в семь раз быстрей зарубежных аналогов, а Россия и Китай завидуют США, так как у них нет таких вооружений.