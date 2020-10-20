Трамп заявил о модернизации ядерного вооружения США до небывалого уровня
США модернизировали ядерный арсенал до недостижимого уровня. Такое заявление действующего президента США Дональда Трампа передает ТАСС.
По словам Трампа, Пентагон направил два с половиной триллиона долларов на модернизацию американских войск и ее вооружений, в том числе на ядерное вооружение. По словам главы Белого дома, которые приводит ТАСС, ядерное оружие в США достигло того уровня, к которому не смогли приблизиться другие государства. Президент также отметил, на вооружении войск США есть новейшие истребители пятого поколения F-35, корабли, танки и прочие военные разработки. В частности, по мнению Трампа, американские гиперзвуковые ракеты двигаются в семь раз быстрей зарубежных аналогов, а Россия и Китай завидуют США, так как у них нет таких вооружений.
"У нас лучшие гиперзвуковые ракеты в мире. Они [Россия и Китай] украли наши планы из-за администрации [Барака] Обамы", — вновь заявил американский лидер в своем выступлении перед избирателями в штате Аризона.