Азиз Суракматов увольняется с поста мэра Бишкека

Градоначальник столицы Киргизии Азиз Суракматов готов сложить полномочия. Об этом информирует издание 24.kg, передает Федеральное агентство новостей.

Градоначальник столицы Киргизии Азиз Суракматов готов сложить полномочия. Об этом информирует издание 24.kg, передает Федеральное агентство новостей.

Согласно полученным данным, 20 октября Азиз Суракматов официально заявит о своей отставке с поста мэра Бишкека.

Журналисты в начале октября сообщали, что мэр киргизской столицы готовится к увольнению, однако политик продолжил свою работу.

Центризбирком Киргизии ранее проинформировал, что ориентировочное проведение выборов главы государства запланировано на 17 января 2021 года. Парламентские выборы в республике должны состояться 20 декабря этого года, пишет телеканал "360".