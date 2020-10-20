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11:00   20 Октября 2020
Политика

Азиз Суракматов увольняется с поста мэра Бишкека

Азиз Суракматов увольняется с поста мэра Бишкека

Градоначальник столицы Киргизии Азиз Суракматов готов сложить полномочия. Об этом информирует издание 24.kg, передает Федеральное агентство новостей.

Согласно полученным данным, 20 октября Азиз Суракматов официально заявит о своей отставке с поста мэра Бишкека.

Журналисты в начале октября сообщали, что мэр киргизской столицы готовится к увольнению, однако политик продолжил свою работу.

Центризбирком Киргизии ранее проинформировал, что ориентировочное проведение выборов главы государства запланировано на 17 января 2021 года. Парламентские выборы в республике должны состояться 20 декабря этого года, пишет телеканал "360".

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#мэр #киргизия #бишкек

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