Великобритания попыталась рассорить Россию и Японию

Новые признаки «российского вмешательства» на этот раз нашли в Токио.

В Великобритании считают, что хакеры из России вновь пытались повлиять на внутренние дела других стран. На этот раз следы «российского вмешательства» привели британские спецслужбы в Токио, где сотрудники секретных подразделений РФ якобы хотели сорвать Олимпиаду до ее переноса на 2021 год из-за коронавируса.

В официальном заявлении Форин-офиса сообщается, что в «кибернетической разведоперации» были задействованы хакеры из Главного Управления (ГУ) Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ). По заверениям дипведомства Соединенного Королевства, российские агенты искали данные об организаторах Олимпийских игр и их спонсорах.

«Действия ГРУ, направленные против Олимпийских и Паралимпийских игр, циничны и безрассудны. Мы осуждаем их в самых сильных выражениях. Соединенное Королевство вместе со своими партнерами продолжит выявлять подобные злонамеренные атаки», — пишут на сайте британского МИД.

В Токио подтверждать или опровергать подозрения англичан отказались. На пресс-конференции в японской столице генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като заявил, что правительство страны «собирает соответствующую информацию», но в данный момент ничего комментировать не будет.

По словам Генсека кабинета, Япония будет укреплять собственную кибербезопасность, чтобы не ставить под угрозу проведение Олимпийских игр:

«Все заинтересованные ведомства Японии намерены коллективно и сообща бороться против таких опасностей. Мы намерены укреплять центр кибернетической безопасности, который будет надежно защищать предстоящую Олимпиаду от подобных угроз».

В беседе с «Политикой Сегодня» политолог Иван Аркатов объяснил, что Великобритания «оживила» сценарий про «российское вмешательство» для того, чтобы помешать заключению мирного договора между Москвой и Токио. Такая тактика свойственна британским спецслужбам, уверен эксперт:

«Это очередная попытка оказать давление на Россию. Абсолютная норма для Великобритании, которая теперь нацелилась на отношения между Россией и Японией. Главный аспект здесь – это мирный договор между странами, ведь несколько лет назад его подписать не удалось. Сейчас в Японии новый премьер, а значит появились новые шансы на заключение соглашения. Москва к этому планомерно подходит, но британцы нашли повод, чтобы на это повлиять».

В 2018 году Москва и Токио уже пытались юридически задекларировать мирный характер отношений после окончания Второй мировой войны. Тогда страны не договорились из-за российско-американских разногласий и возвращения Крыма в состав РФ. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ в сентябре 2020 года рассказал, что тогда дипломаты из России и Японии «максимально близко» подошли к соглашению по нескольким ключевым вопросам.

Новый премьер-министр Страны восходящего солнца Есихидэ Суга занял пост главы правительства 16 сентября 2020 года. Спустя несколько дней он сообщил, что намерен говорить с президентом России Владимиром Путиным о заключении мирного соглашения между странами. Чтобы такого разговора не состоялось, британские спецслужбы и «притянули за уши» версию про срыв Олимпиады, считает Аркатов:

«Это предположение [о попытке хакеров из РФ сорвать Олимпиаду — прим. ред.] взято из воздуха. Второстепенная цель – это продолжение информационного давления на Россию, но главная задача – подрыв отношений между Москвой и новым японским премьером. Но я не думаю, что эта информация послужит причиной для каких-то новых санкций против России».

В Токио не зря отказались от комментариев, добавил собеседник «Политики Сегодня». Молчание японского правительства объясняется либо нежеланием сотрудничать с Великобританией (ведь главный союзник Японии – это США), либо азиатской хитростью. Японцы никогда не говорят «нет» напрямую, объяснил Аркатов.

«Великобритания — это не США. Япония вряд ли будет активно поддерживать их позицию по данному вопросу. Японцы отказались комментировать не просто так. Возможно, имеют место новые договоренности страны с Россией, ведь мы с Японией в последние годы идем на сближение. Однако нужно помнить и про особенный восточный менталитет: японцы не говорят ни "да", ни "нет". То есть их позиция всегда завуалирована», — рассказал политолог.

Токио и дальше может молчать, но версию про «российское вмешательство» в дела Японии могут «подхватить» в США в преддверии выборов (3 ноября 2020 года), подытожил Аркатов. Вашингтон, который не раз заявлял о вмешательстве российских хакеров в дела Америки, будет рад найти подтверждение своих слов на Востоке.

«Политика Сегодня» уже писала, как новый премьер-министр будет бороться с серьезным демографическим кризисом в Японии. Тенденция старения оказывает серьезное влияние на внутренние дела страны, затормаживая экономические показатели Японии в течение последних нескольких десятков лет.

Олимпиада в Токио была перенесена из-за пандемии коронавируса. Главный мировой спортивный турнир стартует в Токио 23 июля 2021 года, на следующий день начнутся Паралимпийские игры. Столица Японии получила право проводить соревнования в сентябре 2013 года. Токио уже во второй раз примет Олимпиаду: первые Олимпийские игры прошли в столице Японии в далеком 1964 году.