Убитый в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем учитель истории получит посмертно орден Почетного легиона.

Убитый в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем учитель истории получит посмертно орден Почетного легиона.

Министр образования страны Жан-Мишель Бланкер заявил в эфире телеканала BFMTV, что преподавателя также удостоят ордена Академических пальм.

Французские стражи порядка в рамках расследования уголовного дела задержали 15 человек, среди которых близкие родственники предполагаемого убийцы.

Траурную церемонию, посвященную погибшему педагогу, проведут 21 октября в Париже во дворе Сорбоннского университета

Жестокое убийство произошло вечером 16 октября в пригороде Парижа. Молодой человек обезглавил учителя, полиция ликвидировала его на месте происшествия. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство террористической атакой.