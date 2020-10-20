Верфи Великобритании, которые могут быть возведены на Украине, могут стать еще одним средством для ограбления населения государства. Об этом сообщил киевский политолог Михаил Погребинский, пишет "ПолитНавигатор".

Верфи Великобритании, которые могут быть возведены на Украине, могут стать еще одним средством для ограбления населения государства. Об этом сообщил киевский политолог Михаил Погребинский, пишет "ПолитНавигатор".

По словам эксперта, любой незаангажированный человек скажет о ненадобности британских кораблей для Украины. Государство с такой тенденцией опять залезет в долги.

Погребинский подчеркнул, что уровень бедности на Украине сейчас не позволяет сделать "великую морскую державу". Британия не станет производить для страны новые корабли. На деньги украинцев будут построены старые суда.

Ранее сообщалось, что Украина впустит на свою территорию британских десантников, передает телеканал "360".