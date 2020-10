Индонезия сохранила нейтралитет в борьбе США за мировое господство

Эксперт напомнил, что Южно-Китайское море — международный путь между Индийским и Тихим океанами с активным морским сообщением, перевозками между Европой и Юго-Восточной Азией.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявляла, что страна не хочет принимать чью-либо сторону в конфликте. По ее словам, растущая напряженность между США и КНР тревожит Индонезию, как и милитаризация Южно-Китайского моря.

Даже среди десяти стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии нет полного единства, продолжил эксперт. По его мнению, некоторые страны разделяют американскую политику, другие, наоборот, ближе к Китаю. Но все постараются избежать серьезного обострения конфликта.

Бывший посол Индонезии в США Дино Патти Джалал считает, что страны Юго-Восточной Азии стратегически близки с Вашингтоном в сдерживании территориальных амбиций КНР. Однако, по его словам, агрессивная антикитайская политика США нервировала не только Индонезию, но и весь регион.

Аналитик по Юго-Восточной Азии из Вашингтонского центра стратегических и международных исследований Грег Полинг считает, что США нарушили субординацию, когда попытались получить у Индонезии разрешение на посадку и заправку самолетов морской разведки P-8 Poseidon.

Indonesia rejected a proposal by the United States to allow its P-8 Poseidon maritime surveillance planes to land and refuel there, according to four senior Indonesian officials https://t.co/vR6D8OwfNo pic.twitter.com/KZNajih5eu