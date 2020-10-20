Индонезия сохранила нейтралитет в борьбе США за мировое господство
Индонезия не разрешила американским самолетам морской разведки P-8 Poseidon приземляться и дозаправляться на своей территории. Хотя официальные лица США в июле и в августе неоднократно обращались к министрам обороны и иностранных дел Индонезии, прежде чем индонезийский лидер Джоко Видодо отклонил просьбу Вашингтона.
«Это предложение, прозвучавшее в связи с обострением борьбы США и Китая за влияние в Юго-Восточной Азии, удивило правительство Индонезии, поскольку Индонезия давно проводит политику внешнеполитического нейтралитета. Страна никогда не позволяла иностранным военным действовать там», — передает агентство Reuters со ссылкой на четырех высокопоставленных индонезийских чиновников.
Самолеты P-8 Poseidon отслеживают военную активность КНР в Южно-Китайском море, большую часть которого Пекин считает суверенной территорией. Индонезия официально не претендует на стратегически важный водный путь, но так же, как и КНР, считает часть Южно-Китайского моря собственной.
Главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, доктор политологических наук Алексей Другов в беседе с «Политикой Сегодня» отметил, что США продолжают борьбу за мировое господство. Ведь недавно американский лидер Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон продолжит политику с позиции силы. Это происходит и в Юго-Восточной Азии.
«В Южно-Китайском море у Америки те же интересы, что и во всем мире. Они там основательно соперничают с Китаем. Проблемы неоднозначные, потому что у Китая есть свои территориальные претензии в Южно-Китайском море, которые не разделяются многими странами, в том числе и Юго-Восточной Азией», — сказал эксперт.
Ранее министр обороны США Марк Эспер пригласил индонезийского коллегу Прабово Субианто в Вашингтон, чтобы обсудить сотрудничество стран. С 15−19 октября глава Минобороны Индонезии находился в США.
«Там обсуждали вопросы морской безопасности, судоходства, но Китай не упоминали. Думаю, что Индонезия, судя по ее традиционной политике, постаралась остаться на позициях неприсоединения к одной из сторон. Тем более, что Китай сейчас один из самых активных торгово-экономических партнеров Индонезии», — отметил Алексей Другов.
Эксперт напомнил, что Южно-Китайское море — международный путь между Индийским и Тихим океанами с активным морским сообщением, перевозками между Европой и Юго-Восточной Азией.
«Соперничество идет активное, особенно между США и Китаем. Индонезия с ее активной независимой политикой неприсоединения как раз наименее вероятная в качестве партнера страна в этом противостоянии. Индонезия старается подчеркнуть, что она заинтересована в морской безопасности», — добавил Алексей Другов.
Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявляла, что страна не хочет принимать чью-либо сторону в конфликте. По ее словам, растущая напряженность между США и КНР тревожит Индонезию, как и милитаризация Южно-Китайского моря.
«Мы не хотим попасть в ловушку этого соперничества», — добавила глава МИД Индонезии.
Даже среди десяти стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии нет полного единства, продолжил эксперт. По его мнению, некоторые страны разделяют американскую политику, другие, наоборот, ближе к Китаю. Но все постараются избежать серьезного обострения конфликта.
«Я думаю, что все-таки у сторон найдется достаточно трезвости и здравого ума, чтобы остаться на позициях полемики, потому что и Китай, и США, пользуются равной степенью доверия или опасений в этом регионе. Не думаю, что одной из сторон удастся завоевать какую-то абсолютную поддержку», — подытожил Алексей Другов.
Бывший посол Индонезии в США Дино Патти Джалал считает, что страны Юго-Восточной Азии стратегически близки с Вашингтоном в сдерживании территориальных амбиций КНР. Однако, по его словам, агрессивная антикитайская политика США нервировала не только Индонезию, но и весь регион.
«Это считается неуместным. Мы не хотим быть обманутыми в антикитайской кампании. Конечно, мы сохраняем нашу независимость, но существует более глубокое экономическое взаимодействие, и Китай теперь является самой влиятельной страной в мире для Индонезии», — сказал экс-посол.
Аналитик по Юго-Восточной Азии из Вашингтонского центра стратегических и международных исследований Грег Полинг считает, что США нарушили субординацию, когда попытались получить у Индонезии разрешение на посадку и заправку самолетов морской разведки P-8 Poseidon.
«Это показатель того, насколько мало людей в правительстве США понимают Индонезию. У того, что вы можете сделать, есть четкий потолок, а когда дело доходит до Индонезии, этот потолок ставит ботинки на землю», — отметил
Indonesia rejected a proposal by the United States to allow its P-8 Poseidon maritime surveillance planes to land and refuel there, according to four senior Indonesian officials https://t.co/vR6D8OwfNo pic.twitter.com/KZNajih5eu— Reuters (@Reuters) October 20, 2020