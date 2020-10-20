Индонезия сохранила нейтралитет в борьбе США за мировое господство

Джакарта не пустила американские самолеты-разведчики в страну, но соперничество США и КНР в Южно-Китайском море все равно продолжается.

Индонезия не разрешила американским самолетам морской разведки P-8 Poseidon приземляться и дозаправляться на своей территории. Хотя официальные лица США в июле и в августе неоднократно обращались к министрам обороны и иностранных дел Индонезии, прежде чем индонезийский лидер Джоко Видодо отклонил просьбу Вашингтона.

«Это предложение, прозвучавшее в связи с обострением борьбы США и Китая за влияние в Юго-Восточной Азии, удивило правительство Индонезии, поскольку Индонезия давно проводит политику внешнеполитического нейтралитета. Страна никогда не позволяла иностранным военным действовать там», — передает агентство Reuters со ссылкой на четырех высокопоставленных индонезийских чиновников.

Самолеты P-8 Poseidon отслеживают военную активность КНР в Южно-Китайском море, большую часть которого Пекин считает суверенной территорией. Индонезия официально не претендует на стратегически важный водный путь, но так же, как и КНР, считает часть Южно-Китайского моря собственной.

Главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, доктор политологических наук Алексей Другов в беседе с «Политикой Сегодня» отметил, что США продолжают борьбу за мировое господство. Ведь недавно американский лидер Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон продолжит политику с позиции силы. Это происходит и в Юго-Восточной Азии.

«В Южно-Китайском море у Америки те же интересы, что и во всем мире. Они там основательно соперничают с Китаем. Проблемы неоднозначные, потому что у Китая есть свои территориальные претензии в Южно-Китайском море, которые не разделяются многими странами, в том числе и Юго-Восточной Азией», — сказал эксперт.

Ранее министр обороны США Марк Эспер пригласил индонезийского коллегу Прабово Субианто в Вашингтон, чтобы обсудить сотрудничество стран. С 15−19 октября глава Минобороны Индонезии находился в США.

«Там обсуждали вопросы морской безопасности, судоходства, но Китай не упоминали. Думаю, что Индонезия, судя по ее традиционной политике, постаралась остаться на позициях неприсоединения к одной из сторон. Тем более, что Китай сейчас один из самых активных торгово-экономических партнеров Индонезии», — отметил Алексей Другов.