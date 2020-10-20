Специалисты российских войск связи отмечают профессиональный праздник

Войскам связи исполняется 101 год. В честь праздника представители Минобороны РФ выложили видеопоздравление связистов на официальном канале ведомства.

Войскам связи исполняется 101 год. В честь праздника представители Минобороны РФ выложили видеопоздравление связистов на официальном канале ведомства.

Ежегодно 20 октября в России отмечают День связиста. В 1919 году, 101 год назад, в России были сформированы специальные подразделения войск связи, которые отвечают за бесперебойную коммуникацию остальных подразделений. По случаю праздника представители МО РФ выложили ролик с поздравлениями, в котором отметили вклад связистов в успех операций российских войск.

Некоторые связисты встретят праздник на боевом посту, как это делают бойцы на российской базе ВКС РФ в Сирии "Хмеймим". Благодаря им все подразделения, участвующие в контртеррористической операции, находятся в постоянной коммуникации. На вооружении связистов в Сирии находятся самые современные технологии: как мобильные спутниковые станции, так и закрытая сеть и аппаратура для шифрования. В Сирии связисты выполняют и довольно нестандартные задачи: их усилиями была налажена видеотрансляция, при помощи которой вывод беженцев через гуманитарные коридоры из зон оккупации террористов могли наблюдать в Москве.