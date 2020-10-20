Facebook удалил украинского «агента России» Деркача перед выборами в США

Facebook заблокировал украинского депутата Андрея Деркача за попытки «российского вмешательства» в президентские выборы США.

Facebook заблокировал аккаунт украинского депутата Андрея Деркача за попытки «российского вмешательства» в американские президентские выборы 2020 года, сообщает The Daily Beast.

«Мы удалили этот аккаунт и эту страницу за нарушение нашей политики, противодействующей использованию нашей платформы людьми, занимающимися операциями по оказанию влияния на выборы», — заявил представитель Facebook корреспонденту The Daily Beast.

С чего все началось

Ранее Министерство финансов США назвало парламентария Верховной рады «активным российским агентом» и ввело против него санкции. Ведомство утверждает, что Деркач якобы сотрудничал с российской разведкой и был «прямо или косвенно» вовлечен в планы России по срыву предстоящих президентских выборов в США.

С 2017 года Деркач входит в состав руководства Национального антикоррупционного агентства Украины (НАБУ). Через сайт NABU Leaks политик обнародовал подробности телефонного разговора между тогда еще вице-президентом США Джо Байденом и президентом Украины Петром Порошенко. Байден пообещал предоставить Киеву кредит в один миллиард долларов и попросил уволить генпрокурора Виктора Шокина, расследующего дело о коррупции в газодобывающей украинской компании Burisma.

Также Деркач опубликовал информацию о получении Байденом не менее $900 тысяч за лоббистскую деятельность от Burisma. Согласно данным Деркача, деньги получал и сын Байдена — Хантер, — по какой-то причине присутствующий в совете директоров украинской компании.

Сейчас Байден претендует на кресло президента США, а опубликованная ранее украинским парламентарием информация существенно подпортила его политический имидж. Не исключено, что Facebook заблокировал Деркача, чтобы не допустить распространения перед ноябрьскими выборами нового компромата на Байдена.

Цели Facebook

Характерно, что Facebook уже не скрывает поддержку Демократической партии США, всячески муссирующей тему с «российским вмешательством» в выборы. Подыгрывая тезису о «русских хакерах», якобы с помощью которых Дональд Трамп выиграл выборы 2016 года, Facebook одновременно цензурирует в своих соцсетях посты и комментарии о коррупционном скандале с участием кандидата-демократа в президенты США Байдена.

Последние действия Facebook и Twitter доказывают, что американские соцсети полностью дискредитировали себя в качестве якобы независимых площадок для обмена мнениями, отмечает первый зампред комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Корпорации целенаправленно блокируют аккаунты тех, кто может говорить правду — на этот раз «в черном списке» оказался украинский парламентарий.

«Казалось бы, издевательская формулировка — "вмешательство в выборы в США". Мы все понимаем, что Деркач придавал огласке реальные материалы: вообще никто в мире не ставит под сомнение аутентичность записей разговора Байдена и Порошенко. Депутат Рады дискредитирует Байдена тем, что показывает обществу его настоящее лицо и его реальные разговоры. Компромат на фаворита демократов — Байдена — по мнению американских медиа, элит, и примкнувших теперь к ним интернет-корпораций "доказывает", что Деркач работает на Кремль», — рассуждает глава Фонда защиты национальных ценностей.

Антироссийская позиция Facebook и других американских интернет-монополистов является следствием их неприятия Трампа, которого демократы ради политических выгод вот уже несколько лет называют «российским ставленником».

Дело в том, что летом Трамп пригрозил «навести порядок» в деятельности крупных технологических компаний, раскритиковав Facebook, Amazon, Google и Apple за монополизм. В ответ интернет-гиганты пытаются не допустить его на второй срок, чтобы не потерять лидирующих позиций на рынке.

Ожидаемо, в предвыборной гонке Трампа «утопил» социальный капитал, формируемый американскими социальными сетями. По сути, своей ангажированной позицией в президентские выборы США вмешивается именно Facebook, но точно не Россия, говорит эксперт.

«С высокой долей вероятности Трамп проиграет, и все реформы в области интернета, которые назрели в американском руководстве, отменятся. Он желал поставить под контроль государств и общества Facebook, Google и другие корпорации. Эта история показывает, что будет с человеком, который попытается бросить вызов Марку Цукербергу, Джеку Дорси и другим [главам интернет-гигантов — прим. ред.]. Голос правды затыкается на раз-два», — рассказал Малькевич в комментарии «Политике Сегодня».

Судьба Facebook в России

Предполагаемые «российские агенты» блокируются или вовсе удаляются администрацией Facebook не в первый раз. Зачистку аккаунтов из РФ корпорация начала еще в 2018 году, начав с профилей российских СМИ: цензуре подверглись Russia Today, «Царьград» и Федеральное агентство новостей. Малькевич отмечает, что побороть вседозволенность интернет-корпораций из США можно законодательно.

«В России нам удается одно. Мы создаем широкую общественную коалицию неравнодушных людей, которая начинается "поддавливать" власть тем, что мы должны начать показывать зубы. Хватит выражать озабоченность — это несерьезно, нас никто ни во что не ставит. Как условные Цукерберги, так и карликовые государства в условной Прибалтике. Нужно принять целый пакет законов, нужна политическая воля», — заключил общественник.

Ранее претензии в адрес Facebook высказывали в Евросоюзе и Австралии. Несмотря на то, что корпорация работает по всему миру, получая колоссальную прибыль, соблюдать локальные законы руководство Facebook отказывается, заявляя о своей приверженности исключительно американскому законодательству.