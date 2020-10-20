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10:21   20 Октября 2020
Армия

Военная полиция РФ сопровождает покидающие сирийский Мурек ВС Турции

Военная полиция РФ сопровождает покидающие сирийский Мурек ВС Турции

Российские военнослужащие осуществляют сопровождение колонны турецких войск, покидающих наблюдательный пункт в сирийской провинции Хама, передает Федеральное агентство новостей.

Ликвидация наблюдательного пункта армии Турции в районе города Мурек началась 18 октября, пишет ФАН. Колонна из 37 автомобилей турецких войск покидает местность в сопровождении военной полиции РФ. Известно, что оборудование и личный состав транспортируют в новый наблюдательный пункт, расположенный в идлибских горах Джебель аз-Завия.

Турция в общей сложности проводит ликвидацию четырех наблюдательных пунктов на территории провинций Хама, Алеппо и Идлиб, находящихся в районах, подконтрольных сирийским властям.

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