Военная полиция РФ сопровождает покидающие сирийский Мурек ВС Турции

Российские военнослужащие осуществляют сопровождение колонны турецких войск, покидающих наблюдательный пункт в сирийской провинции Хама, передает Федеральное агентство новостей.

Российские военнослужащие осуществляют сопровождение колонны турецких войск, покидающих наблюдательный пункт в сирийской провинции Хама, передает Федеральное агентство новостей.

Ликвидация наблюдательного пункта армии Турции в районе города Мурек началась 18 октября, пишет ФАН. Колонна из 37 автомобилей турецких войск покидает местность в сопровождении военной полиции РФ. Известно, что оборудование и личный состав транспортируют в новый наблюдательный пункт, расположенный в идлибских горах Джебель аз-Завия.

Турция в общей сложности проводит ликвидацию четырех наблюдательных пунктов на территории провинций Хама, Алеппо и Идлиб, находящихся в районах, подконтрольных сирийским властям.