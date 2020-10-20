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10:16   20 Октября 2020
Политика

Глава Белого дома подверг критике работу главного инфекциониста США Фаучи

Глава Белого дома подверг критике работу главного инфекциониста США Фаучи

Американский лидер Дональд Трамп резко высказался в отношении главного инфекциониста США Энтони Фаучи. Президент также подверг критике руководителей сферы здравоохранения страны, передает ТАСС.

По словам главы Белого дома, граждане уже устали от коронавируса нового типа. Людям становится неважно, что будет с ними дальше, они хотят спокойствия. Американцы не намерены слушать доктора Фаучи и "идиотов из здравоохранительной сферы".

Дональд Трамп ранее сообщил, что почувствовал себя в качестве "супермена" после приема препарата компании Regeneron против коронавирусной инфекции, информирует телеканал "360".

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#сша #трамп #коронавирус #Фаучи

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