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10:15   20 Октября 2020
Общество

Прокуратура просит оставить без изменений приговор Ефремову

Прокуратура просит оставить без изменений приговор Ефремову

Московская прокуратура настаивает на законности приговора актеру Михаилу Ефремову.  Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мосгорсуд.

Артиста признали виновным в дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб человек. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима. Сторона защиты Ефремова направила апелляционные жалобы, чтобы суд пересмотрел свое решение.

Надзорное ведомство выступает против смягчения приговора. По мнению прокуратуры, он является законным. Ранее гособвинение просило посадить актера в тюрьму на 11 лет.

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#дтп #приговор #ефремов

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