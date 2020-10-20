Прокуратура просит оставить без изменений приговор Ефремову

Московская прокуратура настаивает на законности приговора актеру Михаилу Ефремову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мосгорсуд.

Московская прокуратура настаивает на законности приговора актеру Михаилу Ефремову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мосгорсуд.

Артиста признали виновным в дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб человек. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима. Сторона защиты Ефремова направила апелляционные жалобы, чтобы суд пересмотрел свое решение.

Надзорное ведомство выступает против смягчения приговора. По мнению прокуратуры, он является законным. Ранее гособвинение просило посадить актера в тюрьму на 11 лет.