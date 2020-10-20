Экс-замглавы таможни Киргизии задержан по делу о коррупции

Экс-замглавы таможни Киргизии Райымбек Матраимов задержан по коррупционному делу, сообщает пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

Экс-замглавы таможни Киргизии Райымбек Матраимов задержан по коррупционному делу, сообщает пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

Матраимов является фигурантом дела о незаконном выводе 700 миллионов долларов, его задержали 20 октября в ходе оператинво-разыскных мероприятий. Поставить точку в расследовании было одним из предвыборных обещаний исполняющего обязанности президента Киргизии Акылбека Жапарова.