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10:07   20 Октября 2020
Политика

Экс-замглавы таможни Киргизии задержан по делу о коррупции

Экс-замглавы таможни Киргизии задержан по делу о коррупции

Экс-замглавы таможни Киргизии Райымбек Матраимов задержан по коррупционному делу, сообщает пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

Матраимов является фигурантом дела о незаконном выводе 700 миллионов долларов, его задержали 20 октября в ходе оператинво-разыскных мероприятий. Поставить точку в расследовании было одним из предвыборных обещаний исполняющего обязанности президента Киргизии Акылбека Жапарова.

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