10:07 20 Октября 2020Политика
Экс-замглавы таможни Киргизии задержан по делу о коррупции
Экс-замглавы таможни Киргизии Райымбек Матраимов задержан по коррупционному делу, сообщает пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).
Экс-замглавы таможни Киргизии Райымбек Матраимов задержан по коррупционному делу, сообщает пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).
Матраимов является фигурантом дела о незаконном выводе 700 миллионов долларов, его задержали 20 октября в ходе оператинво-разыскных мероприятий. Поставить точку в расследовании было одним из предвыборных обещаний исполняющего обязанности президента Киргизии Акылбека Жапарова.