Крупные взятки привели саратовского министра транспорта к увольнению

Министр транспорта Саратовской области Алексей Зайцев покинул свою должность. Его отстранили от работы из-за подозрений в коррупции, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Министр транспорта Саратовской области Алексей Зайцев покинул свою должность. Его отстранили от работы из-за подозрений в коррупции, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексей Зайцев ушел в отставку. Он обвиняется в получении крупных взяток при фиктивном трудоустройстве жены. Саратовский Минтранс теперь будет возглавлять Алексей Петаев, рассказали в пресс-службе главы региона.

Следователи считают, что последние девять лет супруга обвиняемого якобы занимала должность инженера-лаборанта в одной из дорожно-строительных компаний. Там она была устроена по поддельным документам. За весь период женщина получила зарплату в 3 млн рублей, принадлежащую министру за общее покровительство руководства данной фирмы. СК обвинил Зайцева в крупной получении. По решению суда 22 сентября его отстранили от должности. Расследование дела продолжается.