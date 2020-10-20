Сенатор Иконников поддержал инициативу Путина об индексации пенсий в РФ

Российские депутаты рассмотрят три законодательные инициативы об индексации пенсионных выплат для работающей части пенсионеров 29 октября. Об этом проинформировал телеканал РЕН ТВ.

Российские депутаты рассмотрят три законодательные инициативы об индексации пенсионных выплат для работающей части пенсионеров 29 октября. Об этом проинформировал телеканал РЕН ТВ.

Над созданием документа работал член Совфеда РФ Василий Иконников. Законопроекты создавались при участии представителей ЛДПР и "Справедливой России". Глава российского государства Владимир Путин ранее уже поднимал вопрос об индексации.

Василий Иконников считает, что чиновники РФ должны в очередной раз пересмотреть этот вопрос. Работающие пенсионеры играют важную роль в увеличении показателя ВВП государства.

Прожиточный минимум пенсионеров в Москве вырос на 7%, передает телеканал "360".