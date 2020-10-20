Рошаль поблагодарил Пригожина за желание помочь в иске против Навального

Известный педиатр и хирург Леонид Рошаль поблагодарил петербургского бизнесмена Евгения Пригожина за желание помочь в судебном иске к блогеру Алексею Навальному, который публично оскорбил знаменитого врача. Об этом Рошаль написал в Twitter.

Известный педиатр и хирург Леонид Рошаль поблагодарил петербургского бизнесмена Евгения Пригожина за желание помочь в судебном иске к блогеру Алексею Навальному, который публично оскорбил знаменитого врача. Об этом Рошаль написал в Twitter.

Рошаль подчеркнул, что считает ниже своего достоинства судиться с каждым, кто его когда-либо оскорбил. "В суды не подавал и подавать не буду", — отметил известный хирург. По его словам, оскорбление должно остаться на совести блогера.

"Бог простит", — написал Рошаль в Twitter.

Знаменитый российский педиатр и хирург поблагодарил петербургского бизнесмена Евгения Пригожина за ту поддержку, которую предприниматель оказал врачу. Юристы Пригожина готовы защитить Рошаля в суде после оскорблений Навального, сообщало Федеральное агентство новостей. Бизнесмен предложил Рошалю и его коллегам безвозмездную правовую помощь в защите чести, достоинства и деловой репутации.

В августе блогер Алексей Навальный возвращался на самолете из Томска в Москву. Во время полета ему стало плохо. Экипаж принял решение экстренно посадить самолет. Омские врачи 44 часа боролись за жизнь блогера. Вместо благодарности они получили лишь оскорбления.

Рошаль отмечен множеством наград. Он удостоен Ордена Мужества за самоотверженность при спасении людей во время террористического акта и захвата заложников в театральном центре в Москве в октябре 2002 года. Его работа в сфере здравоохранения отмечена медалями, а также международными наградами.