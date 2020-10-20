Азербайджан сообщил о продолжающихся артобстрелах в Карабахе

По данным представителей МО Азербайджана, боевые продолжаются на Агдере-Агдамском, Физули-Гадрут-Джебраильском и Губадлы-Зангиланском направлениях.

По данным представителей МО Азербайджана, боевые продолжаются на Агдере-Агдамском, Физули-Гадрут-Джебраильском и Губадлы-Зангиланском направлениях.

Представители военного ведомства Азербайджана сообщили, что в ночь с понедельника на вторник армянские войска подвергли артобстрелу позиции армии Баку сразу на трех направлениях карабахского фронта.

"В течение дня 19 октября и в ночь на 20 октября с различной интенсивностью продолжались боевые действия на Агдере-Агдамском, Физули-Гадрут-Джебраильском и Губадлы-Зангиланском направлениях фронта. Противник подвергал обстрелу оборонительные позиции азербайджанской армии из стрелкового оружия, минометов и пушек", — было указано в сообщении ведомства.

В Баку также утверждают, что в ходе контрнаступательных действий, войскам Азербайджана удалось ликвидировать два танка Т-72 армянских войск, а также вывести из строй четыре реактивные системы залпового огня и еще пять автомобилей.

Напомним, с 10 октября в регионе был введен режим прекращения огня, однако стороны карабахского конфликта неоднократно сообщали о нарушении действующего перемирия.

Резкая эскалация конфликта в Нагорном-Карабахской Республике началась 27 сентября, когда МО Армении сообщило, что ночью азербайджанские войска развернули наступление по всей линии фронта, а также подвергли обстрелу ряд населенных пунктов, включая столицу республики — город Степанакерт. В Баку заявили, что операция войск была развернута в ответ на вооруженную агрессию армянской стороны. Пока стороны перекладывали ответственность за дестабилизацию обстановки в регионе друг на друга, ряд стран, таких как Россия и Франция, призвали стороны к прекращению боев и заключению перемирия.