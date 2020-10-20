Посольство РФ назвало "охотой на ведьм" выпады США о хакерских атаках

Соединенные Штаты пытаются дискредитировать российскую сторону, делая заявления о так называемых хакерских атаках со стороны Москвы. Представители РФ в Вашингтоне прокомментировали политику Белого дома, передает РИА Новости.

Соединенные Штаты пытаются дискредитировать российскую сторону, делая заявления о так называемых хакерских атаках со стороны Москвы. Представители РФ в Вашингтоне прокомментировали политику Белого дома, передает РИА Новости.

По словам представителя посольства, информационные выпады Вашингтона не соответствуют действительности. Заявления о хакерских атаках являются пропагандой русофобских взглядов и направлены на развертывание "охоты на ведьм".

Как стало известно ранее, Соединенные Штаты пытаются приписать шести гражданам России "распространение" вредоносного программного обеспечения, передает телеканал "360".