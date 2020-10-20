Сделка о продаже американских истребителей F-35 в ОАЭ оказалась под угрозой

Американские сенаторы Роберт Менендес и Джек Рид были обеспокоены сделкой о продаже партии истребителей F-35 в ОАЭ. Об этом сообщает RT.

Американские сенаторы Роберт Менендес и Джек Рид были обеспокоены сделкой о продаже партии истребителей F-35 в ОАЭ. Об этом сообщает RT.

В сентябре советник президента США Джаред Кушнер заявил, что администрация США обсуждает продажу сверхсовременных истребителей F-35в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Однако в сенате были обеспокоились тем, что ОАЭ уже тесно сотрудничали в вопросах вооружения с Россией и Китаем. Как сообщает RT, американские сенаторы Роберт Менендес и Джек Рид обратились в Пентагон и Государственный департамент с требованием указать подробности сделки с ОАЭ.

"Давали ли ОАЭ Соединённым Штатам какие-либо заверения и гарантии касательно защиты американских технологий от российского и китайского персонала, который может участвовать в этих программах?" — задают вопрос сенаторы.

По словам сенаторов, продажа F-35 может представлять серьезную угрозу для национальной безопасности страны, если специалистам не будет предоставлено дополнительное время для рассмотрения целесообразности и рисков сделки.

Ранее Вашингтон исключил из программы оснащения истребителями F-35 своего партнера по НАТО — Турцию. Разлад между странами вызвала сделка между Турцией и Россией по покупке зенитных комплексов С-400 "Триумф". Анкара отказалась расторгать сделку даже после того, как Вашингтон пригрозил ей санкциями сроком на два года.