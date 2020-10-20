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9:21   20 Октября 2020
Общество

Ученые обозначили период спада заболеваемости COVID-19 в России

Ученые обозначили период спада заболеваемости COVID-19 в России

Специалисты научной лаборатории моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ имени Плеханова дали прогноз, в каких числах в России начнется спад инфицирования коронавирусной инфекцией.

По мнению специалистов, это произойдет в первых числах ноября. Они проанализировали количество пациентов, суточный прирост проведенных тестов и соотношение полученных показателей. Также эксперты обращали внимание на опыт многолетних наблюдений за сезонным обострением некоторых вирусных инфекций.

На 20 октября в стране насчитывается более 1,4 млн россиян с диагнозом коронавируса. Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

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#россия #спад #коронавирус

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