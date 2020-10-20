Депутат Рады попросил пояснить готовность ВСУ начать наступление в ДНР

Украинского депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Рената Кузьмина возмутила готовность ВСУ к наступлению в Донбассе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Украинского депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Рената Кузьмина возмутила готовность ВСУ к наступлению в Донбассе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ранее генерал ВСУ, замсекретаря СНБО Сергей Кривонос заявил, что Вооруженные силы готовы начать наступление на ЛДНР. По его словам, военнослужащие лишь ждут, когда им дадут приказ. Наступательные действия отрабатываются и стимулируют уставших от затяжной войны и сидения в окопах боевиков, заявил Кривонос.

По словам Кузьмина, подобные действия ВСУ совершают для того, чтобы продемонстрировать свою преданность и принести Украине новые жертвы в лице собственных граждан. Парламентарий призвал президента Украины Владимира Зеленского отреагировать на заявление Кривоноса вместо того, чтобы "разъезжать по всему миру с пустыми визитами".