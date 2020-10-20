Никотин может быть полезен при лечении COVID-19 и болезни Паркинсона

Специалисты выяснили, что врачи могут применять никотин для лечения болезни Паркинсона, деменции и даже COVID-19, сообщает Daily Mail.

Специалисты выяснили, что врачи могут применять никотин для лечения болезни Паркинсона, деменции и даже COVID-19, сообщает Daily Mail.

Сегодня никотин, содержащийся в сигаретах, обсуждается учеными как перспективный вид лечения. В случае, например, болезни Паркинсона, он активирует выработку дофамина в клетках, пишет источник.

Никотин, кстати, содержат в себе помидоры, перец и баклажаны. Люди, которые их употребляют, имеют на 30% меньший шанс развития.

Глава исследовательской группы по психофармакологии Университета Ньюкасла Мохаммед Шоаиб разрабатывает проект никотинового лечения. Специалисты полагают, что никотин будет полезен в борьбе с дегенерацией движений и памяти.

Затрудняет исследования побочный эффекты никотина. Ученые заняты поиском безопасных способов его получения.

Некоторые же исследователи полагают, что никотин способен защищать людей от и коронавируса. Курильщики имеют на 80% меньшие шансы заразиться COVID-19.

"Мы думаем, что это может быть связано с потреблением никотина. Он стимулирует работу рецепторов, которые играют важную роль в функционировании иммунной системы", – предположил профессор Константинос Фарсалинос из Греции.

Специалисты отмечают неоднозначность пользы. Очень важно, чтобы люди не начинали курить, так как курение само по себе смертельно опасно.