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8:34   20 Октября 2020
Политика

Турция эвакуирует из сирийского Мурека 37 бронемобилей

Турция эвакуирует из сирийского Мурека 37 бронемобилей

Колонна из 37 автомобилей ВС Турции выехала из сирийской провинции Мурек в рамках эвакуации наблюдательного пункта. Об этом рассказали корреспонденты ФАН в САР.

По информации журналистов ФАН, колонна с турецкими военными направляется в район Джебель аз-Завия.

Четыре наблюдательных пункта ВС Турции демонтируют территории сирийских провинций Хама, Идлиб и Алеппо, сообщал ранее Telegram-канал "Военный осведомитель". С 18 октября Турция начала ликвидировать наблюдательный пункт в Муреке. К вечеру 19 октября вывод турецких сил и оборудования из Мурека завершили.

Причина, по которой Турция приняла решение об эвакуации нескольких наблюдательных пунктов, пока остается неизвестной.

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