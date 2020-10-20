Онищенко оценил версию об искусственном происхождении коронавируса

Совместные действия ученых США и Китая еще в 2013 году позволили воспроизвести коронавирус в лабораторных условиях. Об этом депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал в беседе с НСН.

Совместные действия ученых США и Китая еще в 2013 году позволили воспроизвести коронавирус в лабораторных условиях. Об этом депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал в беседе с НСН.

Онищенко заявил, что ученые двух стран выполнили полное геномное секвенирование коронавируса и обратную рестрикцию. Он отметил, что был просто воспроизведен такой же вирус искусственно. По его словам, его свойства никак не были изменены. Депутат ГД считает, что перебраться коронавирусу на человека никто не помогал, но такой вариант все равно возможен.

Политик считает, что цивилизация на пороге "шестого технологического уклада", когда будет возможно не только искусственное создание вируса, но и жизни.