МИД РФ опроверг антироссийские обвинения Великобритании и США

МИД РФ прокомментировал обвинения, которые сделали Великобритании и США в адрес россиян. Речь идет о хакерских атаках, направленных, в том числе, против организаторов Олимпийских игр в Токио, сообщает РИА Новости.

МИД РФ прокомментировал обвинения, которые сделали Великобритании и США в адрес россиян. Речь идет о хакерских атаках, направленных, в том числе, против организаторов Олимпийских игр в Токио, сообщает РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, Лондон и Вашингтон в очередной раз выдвинули обвинения антироссийского характера, не аргументируя свои выводы доказательствами.

По мнению собеседника агентства, у этих обвинений лишь одна цель — нагнетать на фоне приближающихся президентских выборов в США антироссийскую атмосферу.

Ранее Минюст США заочно предъявил обвинения шестерым россиянам в хакерских атаках с целью "поддержать усилия российских властей по подрыву, ответным действиям или другой дестабилизации" в отношении Украины, Грузии и по другим направлениям.