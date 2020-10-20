Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
7:52   20 Октября 2020
Политика

МИД РФ опроверг антироссийские обвинения Великобритании и США

МИД РФ опроверг антироссийские обвинения Великобритании и США

МИД РФ прокомментировал обвинения, которые сделали Великобритании и США в адрес россиян. Речь идет о хакерских атаках, направленных, в том числе, против организаторов Олимпийских игр в Токио, сообщает РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, Лондон и Вашингтон в очередной раз выдвинули обвинения антироссийского характера, не аргументируя свои выводы доказательствами.

По мнению собеседника агентства, у этих обвинений лишь одна цель — нагнетать на фоне приближающихся президентских выборов в США антироссийскую атмосферу.

Ранее Минюст США заочно предъявил обвинения шестерым россиянам в хакерских атаках с целью "поддержать усилия российских властей по подрыву, ответным действиям или другой дестабилизации" в отношении Украины, Грузии и по другим направлениям.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #великобритания #сша #обвинения #мид рф #хакеры

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров