Возраст права владения некоторыми видами оружия могут изменить в РФ

В России предложили повысить возрастное ограничение для желающих владеть охотничьим и огнестрельным гладкоствольным длинноствольным оружием до 21 года. Об этом сообщает RT.

В России предложили повысить возрастное ограничение для желающих владеть охотничьим и огнестрельным гладкоствольным длинноствольным оружием до 21 года. Об этом сообщает RT.

Инициативное письмо на имя главы МВД России Владимира Колокольцева отправил руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов. По словам деятеля, 18-летние граждане, которые хотят купить такое оружие, только что окончили школу и не могут иметь опыта военной службы.

Также мужчина отмечает, что молодые россияне не всегда обладают психологической зрелостью, которая необходима для ответственного отношения к владению оружием. Из-за этого Курдесов попросил главу МВД повысить возраст, необходимый для получения права на приобретение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны и охотничьего оружия, до 21 года.