Зеленский назвал сроки введения жесткого карантина на Украине

Жесткий карантин на Украине введут в том случае, если число заразившихся коронавирусом за сутки превысит 9,5 тыс. человек, рассказал украинский президент Владимир Зеленский. Об этом пишет портал "Вести.ua".

Жесткий карантин на Украине введут в том случае, если число заразившихся коронавирусом за сутки превысит 9,5 тыс. человек, рассказал украинский президент Владимир Зеленский. Об этом пишет портал "Вести.ua".

По словам украинского лидера, "критической для медицинской системы Украины станет ситуация, когда будет от 9,5 тысячи ежедневных заражений коронавирусом".

"Но тогда остановится экономика нашей страны и будет очень сложно", — отметил Зеленский.

В ряде регионов страны загруженность больниц уже превышает 70%, а в некоторых населенных пунктах все 100%. По словам президента Украины, у государства нет возможности каждую неделю увеличивать количество коек в больницах или переводить медицинские учреждения только на лечение пациентов с COVID-19.

В последние несколько недель на Украине отмечаются около 5-6 тысяч новых случаев заражения, что говорит о тенденции к росту заболеваемости.