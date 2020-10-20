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6:42   20 Октября 2020
Общество

Специалисты назвали способ избежать заражения коронавирусом после отпуска

Специалисты назвали способ избежать заражения коронавирусом после отпуска

Специалисты рассказали, как избежать заражения коронавирусом после отпуска, передает Daily Express.

Эксперты советуют в первую очередь заняться тщательной обработкой всей одежды, которая побывала в отпуске вместе с туристом. Генеральный директор организации Laundryheap Деян Димитров сказал, что достаточно будет постирать вещи в 30-градусной воде с добавлением небольшого количества дезинфицирующего средства, безопасного для стиральной машины.

"В определенных ситуациях одежду следует стирать при более высоких температурах, нежели чем обычно, а вдобавок — с использованием продукта на основе отбеливателя, чтобы максимально снизить риск распространения инфекции", — рассказали в Национальной службе здравоохранения Великобритании.

17 октября глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жуньяк сообщил, что шанс заразиться коронавирусом в самолете очень мал. Жуньяк поставил в один ряд вероятность заражения COVID-19 в самолете и удар молнии.

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