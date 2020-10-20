Иммунолог дал советы по укреплению иммунитета в борьбе с коронавирусом

Контроль над своими привычками может стать первым шагом на пути к защите от любых вирусов, в том числе от коронавируса. Об этом иммунолог Георгий Викулов рассказал для радио Sputnik.

Контроль над своими привычками может стать первым шагом на пути к защите от любых вирусов, в том числе от коронавируса. Об этом иммунолог Георгий Викулов рассказал для радио Sputnik.

Специалист сообщил, что укрепить иммунитет можно при регулярном выполнении физических упражнений, которые также должны присутствовать не в избытке.

"На иммунную систему влияют регулярные физические упражнения или, наоборот, их отсутствие. Малоподвижный образ жизни отрицательно влияет на иммунитет", — отметил врач-иммунолог.

Медик отметил, что важно отказаться от жирной пищи для укрепления иммунной системы. Он сообщил, что такая еда влияет на сердце и отрицательно сказывается на иммунитете. Он также советует отказаться от курения и употребления спиртных напитков.