СМИ: Минфин собирается сократить 100 тыс. российских военных

Министерство финансов РФ предложило проект реформы Вооруженных сил России, который включает ряд предложений по оптимизации расходов, сообщают "Известия".

Министерство финансов РФ предложило проект реформы Вооруженных сил России, который включает ряд предложений по оптимизации расходов, сообщают "Известия".

Ведомство предлагает на десять процентов сократить штатную численность военнослужащих. Источник отмечает, что речь может идти о ликвидации порядка сотни тысяч должностей.

Министерство финансов собирается использовать для этого свободные вакансии и перевод на "гражданку" медиков, преподавателей, кадровиков, финансистов, юристов и тыловиков.

Также отмечается, что из законодательства будут исключены нормы о ежегодном увеличении военной пенсии. Министерство также предложило увеличить срок выслуги до 25 лет и вычеркнуть из этого срока годы обучения в военном вузе.