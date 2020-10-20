Аналитики указали на новый рекорд цен на подсолнечное масло в России

Недавний скачок экспортных цен привел к установке рекорда в стоимости подсолнечного масла в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков центра "Совэкон".

Недавний скачок экспортных цен привел к установке рекорда в стоимости подсолнечного масла в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков центра "Совэкон".

Подсолнечник стал дорожать, что приводит и к увеличению цен на масло. Внутренние котировки выросли больше, чем на 6%, достигнув рекордной отметки в 74,1 тыс. рублей за тонну продукта. Цена на подсолнечник выросла до 30,8 тыс. рублей за тонну. Экспортное масло также подорожало до 960$ за тонну.

По данным аналитиков, часть переработчиков сначала снижали закупочные цены на подсолнечник за счет запасов и достаточного предложения, но затем стали их поднимать. Эксперты прогнозируют дальнейшую динамику роста на рынке подсолнечника с учетом высоких цен на масло.