Члены СБ ООН планируют контролировать режим тишины в Карабахе

Продолжаются переговоры по созданию структуры, которая следила бы за соблюдением режима прекращения огня в зоне нагорнокарабахского конфликта. Об этом заявил постпред России в ООН Василий Небензя.

Продолжаются переговоры по созданию структуры, которая следила бы за соблюдением режима прекращения огня в зоне нагорнокарабахского конфликта. Об этом заявил постпред России в ООН Василий Небензя.

В рамках закрытых консультаций Совбеза Небензя сообщил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе не соблюдается. Стороны армяно-азербайджанского конфликта продолжают вооруженные столкновения. Ситуация требует организовать механизм контроля ситуации в Карабахе.

"С момента достижения договоренности о прекращении огня она не соблюдалась. Главный вопрос — как обеспечить контроль за соблюдением режима прекращения огня", — сказал Небензя журналистам.

В настоящий момент обсуждается, кто будет осуществлять контроль и в каком качестве.

"Для ООН потребовался бы мандат Совета Безопасности, это непростая, небыстрая вещь. ОБСЕ играет главную роль в урегулировании", — отмечает постпред председательствующей в СБ ООН России.

О гуманитарном перемирии Армения и Азербайджан договорились, начиная с 00:00 18 октября по местному времени. Позже минобороны стран обвинили друг друга в его нарушении.