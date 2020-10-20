Ростуризм подсчитал потери туристической отрасли РФ из-за пандемии

Потери туристической отрасли России из-за отсутствия иностранных туристов составляют порядка 600 миллиардов рублей. Об этом в интервью телеканалу РБК рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Потери туристической отрасли России из-за отсутствия иностранных туристов составляют порядка 600 миллиардов рублей. Об этом в интервью телеканалу РБК рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Потери по въездным потокам туристической отрасли в этом году составят около 600 миллиардов рублей. Это связано с медленным восстановлением международного туристического потока из-за эпидемиологической ситуации в мире.

При этом чиновница отметила, что крупных банкротств компаний, работающих в этой сфере, в 2020 году не наблюдалось. Российский рынок покинули менее одного процента туристических организаций.