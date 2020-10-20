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3:21   20 Октября 2020
Общество

Россияне с низким доходом смогут не платить за ЖКХ

Россияне с низким доходом смогут не платить за ЖКХ

Оплату жилищно-коммунальных услуг могут отменить в России для семей, чей доход не превышает прожиточный минимум. Об этом сообщают "Известия".

Соответствующее предложение было одобрено Госдумой РФ и социальными общественными организациями. Сейчас оно находится на рассмотрении правительства.

Также может быть изменен социальный стандарт жилищной обеспеченности — минимальную планку предлагают увеличить с 18 до 25 квадратных метров. Это позволит увеличить число тех, кто имеет право на получение субсидий.

Если Кабмин РФ поддержит инициативу, то право не платить за услуги ЖКХ получат около шести миллионов семей. На реализацию инициативы уйдет около 140 миллиардов рублей.

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#жкх #субсидии #малообеспеченные

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