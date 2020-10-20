Пока американский проект сверхдальнобойной пушки SLRC не реализован и большой вопрос, будет ли он реализован когда-нибудь, ведь до сих пор не решены такие проблемы как износ ствола, отсутствие мобильности и потребность в огромных объемах энергии.

Пока американский проект стратегической сверхдальнобойной пушки SLRC не реализован и большой вопрос, будет ли он реализован когда-нибудь. При попытках создания подобного оружия ранее были выявлены такие проблемы как износ ствола, потребности в огромных объемах энергии и отсутствие мобильности. До сих пор эти проблемы решить не удавалось.

Об этом в интервью газете «Взгляд» рассказал военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя сообщение издания Popular Mechanics о планах США по созданию суперпушки, при помощи которой американские войска смогут «обстреливать Москву».

В материале американского журнала, в частности, рассказывается о том, что США с появлением пушки Strategic Long Range Cannon (SLRC) могут возродить класс кораблей, подобных линкорам типа «Монтана», которые так и не были построены во время Второй мировой войны.

«Из Северного моря «Монтана» могла бы обстреливать цели на западе России и даже саму Москву. Одна «Монтанa» в Индийском океане может быть нацелена на большую часть Пакистана, Афганистана, Ирана, Йемена и Сомали. В Тихом океане «Монтана», находящаяся в безопасности за Японией, могла бы накрывать всю Северную Корею и даже Пекин и Шанхай», – цитирует РИА «Новости» текст статьи Popular Mechanics.

Там же сообщается, что о работах над проектом пушки SLRC стало известно в 2019 году. Прототип суперорудия размещен в штате Аризона на полигоне Юма, где планируется до 2023 года провести серию испытаний.

В дальнейшем суперпушки планируется использовать для того, чтобы пробивать в обороне противника бреши, через который смогут беспрепятственно проходить американские наземные силы. При этом огонь планируется вести со «стратегических» недосягаемых для ответного удара позиций. Предположительно американцы намерены разместить суперпушки на территории Прибалтийских стран, Польши или Кореи, так как объекты для нанесения ударов, по мнению экспертов, будут находится в России и в Китае.

Комментируя эти сообщения, военный эксперт Виктор Мураховский усомнился в том, что проект стратегической сверхдальнобойной пушки когда-нибудь может быть реализован.

По словам члена Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России, на бумаге данная концепция выглядит довольно привлекательно уже потому, что выстрел из такой пушки должен быть в разы дешевле пуска баллистической ракеты аналогичной дальности.

«Но пока реальных испытаний такого оружия не проводилось. Говорить, что у американцев такое оружие появится, пока преждевременно. На мой взгляд, все закончится еще на этапе опытов и испытаний, — отметил военный эксперт. — Идея стратегической сверхдальнобойной пушки, Strategic Long Range Cannon, еще не реализована и будет ли – большой вопрос».

Также Виктор Мураховский объяснил принцип действия суперпушки, который заключается в том, чтобы разогнать не несущий взрывчатого вещества кинетический заряд при помощи рельсотрона. Такой боеприпас будет поражать цель на большом расстоянии за счет большой скорости. Однако сразу возникает ряд вопросов, например, как будет учитываться состояние атмосферы – ветер, давление на разных высотах, плотность воздуха?

«Поэтому непонятно, какой будет точность попадания. На примере попыток создания сверхдальнобойных пушек мы видим, что добиться точности стрельбы пока никому не удалось», — напомнил эксперт.

Раньше уже предпринимались попытки создать суперорудие, действующие по обычному принципу метания пороха. Например, в 1918 году немецкие войска из пушки «Колоссаль» обстреливали Париж. Но сейчас порох уже не используется, вместо него для разгона снаряда применяют электромагнитный импульс, что никак не повышает точность стрельбы.

При этом такой принцип стрельбы ведет к большому износу самого снаряда и направляющих ствола, добавил Мураховский.

«При опытах в гораздо меньших масштабах получалось так, что уже после нескольких выстрелов оружейный ствол приходил в негодность. И новых материалов, которые позволят эффективно реализовать принцип стрельбы из сверхдальнобойной пушки, пока не создано», — добавил эксперт.

По его словам, в случае выстрела из такой суперпушки, защититься от снаряда будет гораздо труднее, чем от баллистической ракеты, так как радару, способному обнаружить этот небольшой снаряд, нужно будет работать в миллиметровом диапазоне волн. Но если этот боеприпас обнаружить, то перехватить его не составит труда. Снаряд летит, не маневрируя, по баллистической кривой, и упрежденную точку перехвата рассчитать довольно просто.

Кроме того, добавил эксперт, не будет никакой сложности и в том, чтобы уничтожить саму суперпушку.

«Во-первых, она не мобильна. Во-вторых, достаточно габаритна по размерам. В-третьих, потребляет огромное количество энергии. При выстреле создается гигантский электромагнитный импульс, который достаточно просто обнаруживается средствами радиоэлектронной разведки», — сообщил Мураховский.

В заключение эксперт назвал «полной чепухой» заявления о том, что американские войска будут вести огонь из SLRC со стратегических позиций, якобы недосягаемых для ответного удара. Россия, напомнил Мураховский, может нанести удар межконтинентальной баллистической ракетой с расстояния в 12 тысяч километров. То есть для нее нет недосягаемых позиций.