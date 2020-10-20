Экипаж МКС починил туалет в российской секции

Расположенный в российском модуле МКС "Звезда" туалет отремонтирован экипажем. Об этом свидетельствуют переговоры со станцией, обнародованные NASA.

Расположенный в российском модуле МКС "Звезда" туалет отремонтирован экипажем. Об этом свидетельствуют переговоры со станцией, обнародованные NASA.

В туалете 11 октября включился индикатор "Консервант некачественный". Эксплуатация санузла была прервана на день.

Космонавт Анатолий Иванишин после ремонта сообщил, что уборная работает штатно. Он заявил, что лампочка больше не загорается.

"Мы видим, что с АСУ все штатно", — ответил специалист.

Причиной поломки туалета считается наличие воздуха в системе. Также было установлено, что отсутствие емкостей для воды стало причиной сбоя в "Электрон-ВМ".