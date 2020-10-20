Новак оценил уровень выполнения сделки ОПЕК+ в сентябре

Министры ОПЕК+ отметили успешное исполнение сделки по сокращению добычи нефти в сентябре. Об этом рассказал глава Минэнерго РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия-24".

Министры ОПЕК+ отметили успешное исполнение сделки по сокращению добычи нефти в сентябре. Об этом рассказал глава Минэнерго РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия-24".

В сентябре страны-участницы сократили добычу нефти на 102 процента. За последние пять месяцев средний уровень исполнения составил порядка 100 процентов. Об этом рассказал министр энергетики России по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

На коммюнике было отмечено, что показатели прошлого месяца являются самыми высокими с мая 2020 года. Сообщается, что в сентябре страны компенсировали недосокращение в общей сложности на 249 тысяч баррелей в сутки.