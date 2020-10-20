Турция перебрасывает новые силы на ливийские базы в Триполи и Мисурате
В районе города Сирт турецкие военные готовятся к масштабной военной операции. Об этом сообщил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад аль-Мисмари.
Как пишет ФАН cо ссылкой на арабское издание Albayan, спикер ЛНА заявил о готовности отразить любые вооруженные провокации Анкары. Турция продолжает нарушать оружейное эмбарго и доставлять в Ливию наемников для Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Несколько дней подряд разведка наблюдала за турецкими самолетами на территории авиабазы Аль-Ватыя, а также в аэропортах Триполи и Мисураты.
Ахмад аль-Мисмари подчеркнул, что ЛНА соблюдает режим прекращения огня, но Анкара всячески подрывает мирное урегулирование конфликта, поддерживая террористические группировки в Триполи.
"Армия не отступит ни на дюйм от города Сирт и его западного побережья", — заявил спикер ЛНА.