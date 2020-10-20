Болтон рассказал, как Трамп на самом деле относится к Макрону

Глава Белого дома оказался невысокого мнения о президенте Франции Эммануэле Макроне. Об этом бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон рассказал радиостанции RTL.

Глава Белого дома оказался невысокого мнения о президенте Франции Эммануэле Макроне. Об этом бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон рассказал радиостанции RTL.

Болтон сообщил, что французский лидер с лестью относился к Трампу. По мнению бывшего советника президента США, этот метод хорошо работал. Трамп не был впечатлен Макроном, считает экс-советник главы Белого дома.

Джон Болтон, который находился на посту советника в 2018–2019 годах, рассказал, что американский лидер имел трудные отношения не только с Макроном, но и с другими президентами.