Александр Ермаков из "Фонтанки" недавно выпустил фейковую статью о боях в Сирии. Автор утверждал, что некий Руслан из Брянска в 2017 году якобы участвовал в военных действиях в качестве наемника. Этот неподтвержденный материал сломал мужчине жизнь.

Александр Ермаков из "Фонтанки" недавно выпустил фейковую статью о боях в Сирии. Автор утверждал, что некий Руслан из Брянска в 2017 году якобы участвовал в военных действиях в качестве наемника. Этот неподтвержденный материал сломал мужчине жизнь.

Федеральное агентство новостей сопоставило данные статьи с фактами. В указанном Ермаковым ДДЮТ имени Гагарина работает лишь один Руслан с фамилией Нехаев. Когда с ним связались, выяснилось, что мужчина в шоке от такой свалившейся на него славы. После публикации к Руслану приходили сотрудники ФСБ и другие представители правоохранительных органов. Из-за такой напряженной ситуации от Нехаева ушла сожительница с ребенком, чтобы оградиться от проблем. Мужчине также ограничили выезд за границу.

Поскольку Руслан работает в фольклорном подразделении ДДЮТ, он ездил несколько раз за рубеж. Но только не в Сирию, а в Европу, Белоруссию и Молдавию. Когда дело дошло до суда, автор "Фонтанки" Ермаков заявил, что имел в виду совершенно другого человека.

Судья не решилась идти на конфликт со скандальным петербургским изданием. Автор фейковой статьи, испортив жизнь человеку, остался невиновным.

Помочь пострадавшему вызвалась Медиагруппа "Патриот". Команда юристов приступила к подготовке апелляции на решение суда. В Медиагруппе "Патриот" также подчеркнули, что готовы оказать Руслану любую юридическую помощь.