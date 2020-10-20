The Times: Восток благоденствует, а Запад мог бы справится с COVID-19 лучше

Между Западом и Востоком пролегла пропасть – пока Западная Европа страдает от ограничений и готовится к смертельной зиме, Восточная Азия пожинает плоды эффективной борьбы с пандемией.

Между Западом и Востоком пролегла пропасть – пока Западная Европа страдает от ограничений и готовится к смертельной зиме, Восточная Азия пожинает плоды эффективной борьбы с пандемией.

Об этом пишет британское издание The Times, пытаясь найти ответ на вопрос, что такое смогли сделать азиаты, чего не сумели европейцы.

Во Франции на минувшей неделе в больших городах ввели комендантский час. В Испании закрыли рестораны и бары. В Италии врачи жалуются на растущий наплыв больных в больницах. В Чехии закрылись школы. Канцлер Германии Ангела Меркель предупреждает население о надвигающейся катастрофе. Великобритания мечется между кризисом и хаосом, пишет автор материала.

В то же время страны Тихоокеанского региона и Восточной Азии живут совершенно иначе.

«В Китае, Японии, Южной Корее, Сингапуре, Вьетнаме, Тайване и Таиланде восстанавливается экономическая, культурная и спортивная деятельность. В Индонезии, Малайзии и на Филиппинах уровень заболеваемости все еще высок, но пик удалось сгладить», — говорится в статье.

Даже в китайском городе Ухань, откуда в декабре 2019 года началось распространение пандемии по всему миру, жизнь стремительно налаживается. На минувшей неделе Уханьский филармонический оркестр впервые с января 2020 года выступил на фестивале классической музыки. А женская футбольная команда Уханя победила в национальном чемпионате.

Из Уханя был открыт новый маршрут международных грузовых авиаперевозок в столицу Эфиопии. При этом городской стадион, на время переоборудованный в госпиталь, уже вновь принимает спортивные мероприятия. На днях там прошел баскетбольный матч, который посетили 7,5 тысяч человек.

Автор статьи задается вопросом, что это – пропаганда, призванная смутить Запад? Или Китай демонстрирует искреннюю гордость от того, что смог победить вирус, с которым не могут справиться многие европейские страны?

«В любом случае, контраст реакций вызывает неудобные вопросы о надвигающихся перспективах мучительной зимы в Европе», — отмечает британский журналист.

На Западе, по его словам, происходящее по привычке объясняют тем, что Китай, на котором лежит вина за пандемию, справился с ситуацией благодаря коммунистической диктатуре. Люди в этой стране делают то, что им велят власти, в то время, как Европа погрязла в бесконечных спорах о том, работает ли карантин, нужно ли носить маски, закрывать границы и открывать школы?

«В восточных странах власти пользуются большим авторитетом. Если их о чем-то просят, то большая часть людей подчинится», — цитирует издание слова доктора Джулиана Тэнга, клинического вирусолога Лестерского университета, который в свое время работал в Гонконге и Сингапуре.

При этом на Западе, по словам Тэнга, намного чаще встречаются протесты и споры, а введение какой-либо стратегии или инструкции занимает там гораздо больше времени. То есть вирус распространяется гораздо быстрее именно из-за «демократического подхода».

В то же время автор признает, что дело не только в политической системе. Китай не в первый раз становится родиной нового смертельно опасного вируса. Например, в 2013 году в регионе разразилась эпидемия Сарс – тяжелого острого респираторного синдрома, которая стала для соседних с Китаем стран своеобразной тренировкой перед пандемией коронавируса.

«Опыт Сарс повлиял на скорость, с которой были приняты меры для сдерживания нового вируса», — цитирует издание слова профессора Шона Гриффитса, британского эксперта в области мирового здравоохранения.

Именно после эпидемии Сарс ношение масок в Азии стало привычным делом, напоминает Гриффитс. Гонконг мгновенно закрыл границы и ввел для въезжающих обязательный карантин и тестирование. Всех приезжих с положительным результатом отправляли в больницы, их родственников и попутчиков отвозили в отели. А за теми въезжающими, у кого тест показал отрицательный результат, тщательно следили при помощи отслеживающих браслетов. Эти меры нельзя даже сравнить с карантинными мерами, принятыми в аэропортах Великобритании в разгар пандемии коронавируса, подчеркивает Гриффитс.

«Население Великобритании в 20 раз меньше, чем в Китае. Между тем там (в Китае) зарегистрировано в пять раз меньше случаев заболевания COVID-19 и почти в 10 раз меньше случаев летального исхода. Все это приводит нас к вопросу: как Китаю удалось взять в свои руки контроль над пандемией?» , — цитирует издание статью уважаемого медицинского журнала The Lancet.

Там же напоминается, что карантин в Ухане длился 76 дней, в течение которых в городе вообще не ходил общественный транспорт, а население было строго ограничено в передвижениях. Помимо Уханя, в десятках китайских городов действовали ограничения, позволявшие лишь одному члену семьи выходить из дома не чаще чем раз в несколько дней, чтобы сделать необходимые покупки.

Когда в городе Циндао впервые после нескольких месяцев в октябре зарегистрировали 12 новых случаев заболевания коронавирусом, власти протестировали все население – 9 миллионов человек. Также резко на любые новые случаи реагируют и власти Пекина.

Однако теория, гласящая, что с пандемией можно успешно бороться лишь авторитарными методами, окажется несостоятельной, если посмотреть на соседей Китая – демократические государства Тайвань и Южную Корею, продолжает рассуждать автор The Times.

По мнению профессора Тэнга, восточно-азиатские страны сразу серьезно восприняли опасность COVID-19 и приняли молниеносные меры, благодаря тому, что они всегда помнят о возможных рисках и сохраняют бдительность.

Кроме того, по словам Тэнга, есть еще одно существенное отличие Запада от Востока, которое оказало влияние на всю ситуацию с эпидемией коронавируса. Азия, благодаря эпидемиям Сарс и Мерс (ближневосточного респираторного синдрома, впервые появившегося в 2012 году) привыкла бороться с подобными угрозами. А система здравоохранения Запада в большей степени ориентирована на борьбу с неинфекционными болезнями – диабетом, хроническими болезнями сердца, почек, легких, а также с раком и деменцией. Все эти заболевания позволяют врачам реагировать медленнее.

«Западные медики отвыкли работать с крупномасштабными эпидемиями и не умеют определять ситуации, когда необходим быстрый, комплексный ответ. Они почти почивают на лаврах», — отмечает профессор Тэнг.

Таким образом, заключает автор статьи, пропасть между Западом и Востоком возникла благодаря способности властей восточных стран принимать централизованные решения, а также благодаря послушанию населения.

Однако у экспертов есть уверенность в том, что и Запад мог лучше справиться с ситуацией. Уже есть результаты целого ряда исследований различных моделей поведения, согласно которым выяснилось, что, если бы в некоторых странах карантин ввели хотя бы на неделю раньше, это дало бы поразительный эффект.