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23:26   19 Октября 2020
Экономика

Прожиточный минимум для пенсионеров Москвы планируют увеличить в 2021

Прожиточный минимум для пенсионеров Москвы планируют увеличить в 2021

Московский мэр Сергей Собянин подписал документ, устанавливающий величину прожиточного минимума пенсионера в 2021 году. Теперь он будет составлять 13 496 рублей, пишет РИА Новости.

Закон опубликован на сайте мэра столицы, пишет источник.

"Настоящий закон... устанавливает величину прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2021 год в размере 13 496 рублей", — говорится в документе.

Нововведение будет касаться пенсионеров, которые зарегистрированы в Москве по месту пребывания или месту жительства менее десяти лет. Текущий прожиточный минимум составляет 12 578 рублей.

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#пенсии #собянин #прожиточный минимум

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