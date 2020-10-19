Прожиточный минимум для пенсионеров Москвы планируют увеличить в 2021

Московский мэр Сергей Собянин подписал документ, устанавливающий величину прожиточного минимума пенсионера в 2021 году. Теперь он будет составлять 13 496 рублей, пишет РИА Новости.

Московский мэр Сергей Собянин подписал документ, устанавливающий величину прожиточного минимума пенсионера в 2021 году. Теперь он будет составлять 13 496 рублей, пишет РИА Новости.

Закон опубликован на сайте мэра столицы, пишет источник.

"Настоящий закон... устанавливает величину прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2021 год в размере 13 496 рублей", — говорится в документе.

Нововведение будет касаться пенсионеров, которые зарегистрированы в Москве по месту пребывания или месту жительства менее десяти лет. Текущий прожиточный минимум составляет 12 578 рублей.