Налоговый вычет на занятия спортом может появиться в России

Комиссия Правительства России по законопроектной деятельности уже одобрила постановление о налоговом вычете для россиян, занимающихся спортом. Максимальный размер выплаты может достигать 15,6 тысячи рублей, сообщает "КП".

Комиссия Правительства России по законопроектной деятельности уже одобрила постановление о налоговом вычете для россиян, занимающихся спортом. Максимальный размер выплаты может достигать 15,6 тысячи рублей, сообщает "КП".

Такой налог планируют предоставлять в размере фактических расходов, но не свыше 120 тыс. рублей за налоговый период, учитывая другие социальные вычеты по НДФЛ. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс подготовил Минфин. Налоговый вычет уже распространяется на лекарства, оплату учебы, вложения в негосударственные пенсионные фонды и благотворительные фонды.

Позже Министерство спорта составит список организаций, предоставляющих услуги, при оплате услуг которых можно рассчитывать на вычет. После доработки законопроект направят в Госдуму. Законопроект разработан по поручению Владимира Путина.