Смольный изменил работу ресторанов Петербурга из-за пандемии

Рестораны Петербурга переходят на новый график работы из-за мер противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщает Смольный.

Рестораны Петербурга переходят на новый график работы из-за мер противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщает Смольный.

Вице-губернатор Евгений Елин отметил, что рестораны выполняют две функции: развлекают и кормят. Однако в условиях пандемии коронавируса им нужно правильно расставить приоритеты.

Он отметил, что развлекаться и "передавать друг другу вирус" сейчас не время. По его словам, после 23:00 есть вредно.

Елин призвал горожан поменьше обниматься и танцевать, чтобы не перегружать систему здравоохранения Северной столицы. При этом он не уточнил, когда ограничение работы ресторанов до 23:00 вступит в силу.

Губернатор Петербурга Александр Беглов ранее выступил с радиообращением, в котором рассказал о ходе реализации проектов по развитию городской среды.