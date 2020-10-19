ГТС Украины может отказаться от 70% мощностей из-за сокращения транзита

Газотранспортная система (ГТС) Украины вынуждена будет отказаться от 60-70% своих мощностей из-за сокращения транзита газа из России в Европу. Об этом сообщил гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

Газотранспортная система (ГТС) Украины вынуждена будет отказаться от 60-70% своих мощностей из-за сокращения транзита газа из России в Европу. Об этом сообщил гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

Он подчеркнул, что украинская компания способна транспортировать 145 млрд кубометров газа ежегодно, однако в 2021 году транзит российского сырья составит всего 40 млрд кубометров.

"Нам не нужна такая компрессорная мощность, которую мы имеем сейчас", — заявил Макогон в интервью S&P Global Platts, которое опубликовано на сайте ГТС Украины.

По словам главы компании, сокращение мощностей газотранспортной системы будет происходить поэтапно. В результате это поможет уменьшить расходы и понизить через пять лет тарифы на газ для населения до социально приемлемого уровня.

В конце прошлого года украинский "Нафтогаз" и российский "Газпром" подписали пятилетний договор по транзиту газа, который позволит получить Украине прибыль от 7 млрд до 15 млрд долларов в зависимости от объемов поставок.